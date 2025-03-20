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Таубер: Кишинёв пытался помешать Нестеровскому говорить о проблемах Молдавии

Приговор оппозиционного молдавского депутата Александра Нестеровского — 12 лет лишения свободы — политически мотивирован, заявила RT депутат республики Марина Таубер.

«Это их решение принято с целью помешать нам информировать наше население, наш народ о подлинной ситуации и проблемах в нашей стране», — подчеркнула она.

Таубер добавила, что Нестеровский и блок «Победа» стали врагами для нынешних властей Молдавии, потому что борются за дружественные отношения с Россией и ЕАЭС.

Ранее депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский заявил, что благодарен руководству России за предоставление гражданства, которое он получил из-за политического преследования на Родине.