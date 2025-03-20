Алексей Текслер встретился с жителями подтопленных домов в Аше

Губернатор Алексей Текслер встретился с жителями Аши, чьи дома пострадали от паводка. Глава региона выехал на место, чтобы проконтролировать работу по устранению последствий. Первым делом Алексей Текслер посетил поселок Чапаевский, который пострадал в самом начале. После проведения работ по очистке русла реки вода ушла, подвалы очистили и начали просушивать дома.
Также в Аше работают сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области. Они на месте оформляют материальную помощь.
Алексей Текслер узнал мнение жителей о работе комиссии по обследованию подтопленных территорий и еще раз напомнил о выплатах.
— Отдельно проконтролирую по социальным работникам, чтобы все заявления от жителей были написаны, — сказал губернатор. — Первая выплата — 20 тысяч рублей на человека, потом уже за утрату имущества, в зависимости от ситуации с домом будем выдавать деньги на ремонт.
Первые единовременные выплаты уже начали поступать гражданам.