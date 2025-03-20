Алексей Текслер встретился с жителями подтопленных домов в Аше

— Отдельно проконтролирую по социальным работникам, чтобы все заявления от жителей были написаны, — сказал губернатор. — Первая выплата — 20 тысяч рублей на человека, потом уже за утрату имущества, в зависимости от ситуации с домом будем выдавать деньги на ремонт.