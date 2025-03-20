CNN: Пентагон обдумывает значительные сокращения высшего звена в армии США

В документе также предлагаются значительные сокращения Объединенного штаба, в том числе в директорате, который курирует совместную подготовку и обучение служб; увольнение почти 400 гражданских лиц, работающих в подразделении будущих операций, кибербезопасности и обучения Объединенного штаба, а также перевод сотен сотрудников Объединенного штаба на базу в Саффолке, штат Вирджиния. Кроме того, не исключается ликвидация Объединенного центра информационных операций, который в документе описывается как «избыточный».