CNN: Пентагон обдумывает значительные сокращения высшего звена в армии США

Документ разработали в марте сотрудники Минобороны США для высшего руководства после того, как Департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска призвал Пентагон и другие федеральные ведомства к радикальным сокращениям в целях экономии средств, говорится в статье.
В феврале министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон будет консультироваться с DOGE, чтобы «выявить случаи мошенничества, растраты и злоупотреблений в крупнейшем дискреционном бюджете в федеральном правительстве». Текущий годовой бюджет вооруженных сил США превышает 800 млрд долларов. Хегсет приказал военным подготовить планы по резкому сокращению бюджета на следующие пять лет, за исключением мер по обеспечению безопасности границ.
Хотя в документе признается, что объединение командований может представлять «политический риск», эти меры помогут Пентагону сэкономить около 330 млн долларов в течение пяти лет.
Обсуждаемое расширение вооруженных сил США в Японии сбережет ведомству около 1,1 млрд долларов, но данный шаг сопряжен с «политическим риском для США в Японии и сокращением масштабов командования и частичной потерей контроля в Тихом океане». Только в 2024 году администрация бывшего президента Джо Байдена приступила к обновлению и модернизации американских вооруженных сил в Японии на фоне возросших угроз со стороны Китая.
В документе также предлагаются значительные сокращения Объединенного штаба, в том числе в директорате, который курирует совместную подготовку и обучение служб; увольнение почти 400 гражданских лиц, работающих в подразделении будущих операций, кибербезопасности и обучения Объединенного штаба, а также перевод сотен сотрудников Объединенного штаба на базу в Саффолке, штат Вирджиния. Кроме того, не исключается ликвидация Объединенного центра информационных операций, который в документе описывается как «избыточный».
Хотя эти сокращения приведут к экономии около 1 млрд долларов в течение пяти лет, в документе отмечается риск «потери ключевых сотрудников и экспертов в результате их увольнения или перевода».