Глава МЧС доложил Токаеву о паводковой обстановке в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по ЧС Чингиса Аринова о деятельности ведомства и проводимых реформах. Командное управление оснащено цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. В результате число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан — на 10,2%, травмированных — на 8,1%.
В 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо. Введена новая форма для спасателей, закупаются воздушные суда, а также запущена программа «Ауыл құтқарушылары», направленная на повышение безопасности в сельской местности.
Президенту также доложили о паводковой обстановке. По словам министра, ситуация в стране стабильная. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном. ️Глава государства поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.