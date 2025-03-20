Глава МЧС доложил Токаеву о паводковой обстановке в Казахстане

Президенту также доложили о паводковой обстановке. По словам министра, ситуация в стране стабильная. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном. ️Глава государства поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.