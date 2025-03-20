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Глава МЧС доложил Токаеву о паводковой обстановке в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по ЧС Чингиса Аринова о деятельности ведомства и проводимых реформах. Командное управление оснащено цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. В результате число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан — на 10,2%, травмированных — на 8,1%.

В 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо. Введена новая форма для спасателей, закупаются воздушные суда, а также запущена программа «Ауыл құтқарушылары», направленная на повышение безопасности в сельской местности.

Президенту также доложили о паводковой обстановке. По словам министра, ситуация в стране стабильная. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном. ️Глава государства поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.