Таубер заявила о давлении Кишинёва на вынесшего приговор Нестеровскому судью

Депутат назвала очень странным то, что судья назначил больший срок, чем просил прокурор.
«Мы знаем, что на судью оказывали давление различные члены (правящей. — RT) партии “Действие и солидарность”, и все они пытаются диктовать приговоры и решения по связанным с нами делам», — заявила Таубер.
Таубер также сообщила RT, что Кишинёв пытался помешать Нестеровскому говорить о проблемах в республике.
19 марта преследуемый Кишинёвом депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство России.
Суд в Кишинёве заочно приговорил Нестеровского к 12 годам тюрьмы по обвинению в якобы коррупции и подкупе избирателей.