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Таубер заявила о давлении Кишинёва на вынесшего приговор Нестеровскому судью

Депутат из молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер рассказала RT о давлении, которое члены правящей партии Молдавии оказывали на судью, приговорившего парламентария Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы.

Депутат назвала очень странным то, что судья назначил больший срок, чем просил прокурор.

«Мы знаем, что на судью оказывали давление различные члены (правящей. — RT) партии “Действие и солидарность”, и все они пытаются диктовать приговоры и решения по связанным с нами делам», — заявила Таубер.

Таубер также сообщила RT, что Кишинёв пытался помешать Нестеровскому говорить о проблемах в республике.

19 марта преследуемый Кишинёвом депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство России.

Суд в Кишинёве заочно приговорил Нестеровского к 12 годам тюрьмы по обвинению в якобы коррупции и подкупе избирателей.