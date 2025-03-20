Владимира Просветова переизбрали главой Нижнедевицкого района Воронежской области

По данным райадминистрации, в первом этапе конкурса на пост главы муниципалитета, помимо господина Просветова, участвовали директор МКУ «Управление делами Нижнедевицкого района» Николай Русин и глава Синелипяговского сельского поселения Людмила Шатских. До голосования среди депутатов были допущены господин Просветов и госпожа Шатских.