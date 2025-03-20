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Владимира Просветова переизбрали главой Нижнедевицкого района Воронежской области

Депутаты совета Нижнедевицкого района Воронежской области единогласно избрали главой муниципалитета 59-летнего Владимира Просветова. Он руководит местной администрацией с октября 2019 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

Источник: администрация Нижнедевицкого района Воронежской области

Владимир Просветов будет переназначен 21 марта. Срок его полномочий составит пять лет.

По данным райадминистрации, в первом этапе конкурса на пост главы муниципалитета, помимо господина Просветова, участвовали директор МКУ «Управление делами Нижнедевицкого района» Николай Русин и глава Синелипяговского сельского поселения Людмила Шатских. До голосования среди депутатов были допущены господин Просветов и госпожа Шатских.

Владимир Просветов заявил о планах пойти на второй срок в конце января 2025 года. Губернатор Александр Гусев поддержал его желание участвовать в конкурсе.