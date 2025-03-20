Гуцул: «Почта Молдовы» блокирует выдачу соцпомощи для жителей Гагаузии

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Правящий режим и госпредприятие «Почта Молдовы» блокируют распределение социальной помощи для жителей Гагаузии, об этом заявила башкан Евгения Гуцул.
«PAS и “Почта Молдовы” заблокировали распространение положенной по закону жителям Гагаузии социальной помощи из бюджета автономии», — сообщила Гуцул.
Она уточнила, что администрации АТО Гагаузия удалось аккумулировать в бюджете автономии необходимые средства для выплаты по 400 леев (около 23 долларов) ежемесячно, деньги предназначались для социально уязвимой категории населения.
«Единственное, что блокирует эту выплату сейчас — нежелание Poșta Moldovei подписать контракт на распределение этой помощи среди жителей Гагаузии. Мы требуем, чтобы “Почта Молдовы” немедленно подписала контракт и распределила положенные нашим людям из бюджета автономии 44 миллиона леев», — также заявила башкан.
Гуцул подчеркнула, что выделение средств для выплат социально уязвимым жителям Гагаузии «стало возможным благодаря помощи друзей региона».
Она также заверила, что вне зависимости от решения центрального Кишинева, «жители автономии не останутся в беде, все, что им положено, будет выплачено».