Гуцул: «Почта Молдовы» блокирует выдачу соцпомощи для жителей Гагаузии

«Единственное, что блокирует эту выплату сейчас — нежелание Poșta Moldovei подписать контракт на распределение этой помощи среди жителей Гагаузии. Мы требуем, чтобы “Почта Молдовы” немедленно подписала контракт и распределила положенные нашим людям из бюджета автономии 44 миллиона леев», — также заявила башкан.