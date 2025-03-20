В Венгрии предложили сделать Украину буферной зоной

Представитель правительства Венгрии объяснил журналистам издания, что буферной зоной Украина сможет стать, если обе стороны — Европа и Россия — достигнут договоренностей о том, что разрешается делать на территории «нейтральной полосы», а что запрещено. В противном случае, по словам министра, Украина продолжит оставаться конфликтной зоной.