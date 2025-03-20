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В Венгрии предложили сделать Украину буферной зоной

Украине следует присвоить статус нейтральной территории, чтобы она стала буфером между Россией и ЕС. Об этом заявил министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока газете Financial Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Представитель правительства Венгрии объяснил журналистам издания, что буферной зоной Украина сможет стать, если обе стороны — Европа и Россия — достигнут договоренностей о том, что разрешается делать на территории «нейтральной полосы», а что запрещено. В противном случае, по словам министра, Украина продолжит оставаться конфликтной зоной.

Янош Бока добавил, что если США или Евросоюз будут использовать украинскую территорию наперекор запретам или интересам Кремля, то это может стать причиной обострения конфликта, сообщают «Ведомости».

По мнению министра, создание буферной зоны — необходимая мера: Украина в этом статусе будет полезнее, чем в качестве члена Евросоюза.

17 марта глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала решение ЕС о предоставлении Украине вооружения на 20 млрд евро. Он объяснил это тем, что Венгрия не желает финансировать «продолжение войны».