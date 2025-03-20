Представитель правительства Венгрии объяснил журналистам издания, что буферной зоной Украина сможет стать, если обе стороны — Европа и Россия — достигнут договоренностей о том, что разрешается делать на территории «нейтральной полосы», а что запрещено. В противном случае, по словам министра, Украина продолжит оставаться конфликтной зоной.
Янош Бока добавил, что если США или Евросоюз будут использовать украинскую территорию наперекор запретам или интересам Кремля, то это может стать причиной обострения конфликта, сообщают «Ведомости».
По мнению министра, создание буферной зоны — необходимая мера: Украина в этом статусе будет полезнее, чем в качестве члена Евросоюза.