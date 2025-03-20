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Совет СНГ по ж/д транспорту запретил Казахстану экспортировать пшеницу в Россию

Запрет не касается транзита казахстанского зерна через территорию России.

Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества по обращению ОАО «Российские железные дороги» ввела временный конвенционный запрет на перевозку ряда грузов из Казахстана в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе национального железнодорожного перевозчика «Казахстан темир жолы».

«Ограничение распространяется на пшеницу, чечевицу и семена масличного льна и действует для всех отправок со станций Казахстана на все станции ОАО “РЖД”, — говорится в сообщении.

При этом, добавили в компании, запрет не затрагивает транзитные перевозки зерна через станции Новороссийск (Северо-Кавказская железная дорога) и Новый Порт.

Ограничения не применяют к транзиту зерна, если.

  • на каждую партию правильно оформлены фитосанитарные сертификаты на страну-получателя;
  • зерно переваливают напрямую из вагонов в трюмы судов в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и АО «Морской порт Санкт-Петербурга».

По данным «Казахстан темир жолы», с сентября 2024 года по январь 2025 года объем перевозок зерна нового урожая по железной дороге составил 6,1 млн тонн, что на 47% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.