Совет СНГ по ж/д транспорту запретил Казахстану экспортировать пшеницу в Россию

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества по обращению ОАО «Российские железные дороги» ввела временный конвенционный запрет на перевозку ряда грузов из Казахстана в Россию.
Об этом сообщили в пресс-службе национального железнодорожного перевозчика «Казахстан темир жолы».
«Ограничение распространяется на пшеницу, чечевицу и семена масличного льна и действует для всех отправок со станций Казахстана на все станции ОАО “РЖД”, — говорится в сообщении.
При этом, добавили в компании, запрет не затрагивает транзитные перевозки зерна через станции Новороссийск (Северо-Кавказская железная дорога) и Новый Порт.
Ограничения не применяют к транзиту зерна, если.
- на каждую партию правильно оформлены фитосанитарные сертификаты на страну-получателя;
- зерно переваливают напрямую из вагонов в трюмы судов в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и АО «Морской порт Санкт-Петербурга».
По данным «Казахстан темир жолы», с сентября 2024 года по январь 2025 года объем перевозок зерна нового урожая по железной дороге составил 6,1 млн тонн, что на 47% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.