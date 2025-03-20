Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Иностранцы, пребывающие в Россию без необходимых документов, вносятся в реестр контролируемых лиц до момента их депортации или добровольного выезда. Внесение в реестр сопровождается рядом ограничений, включая запрет на переезд в другой регион без уведомления; покупку недвижимости и транспортных средств; заключение брака.