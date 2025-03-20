Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Граждане Украины, находящиеся в России без законных на то оснований, должны выехать из страны, либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение, говорится в указе президента Владимира Путина.

Источник: Пресс-служба Президента России

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Кроме того, иностранные граждане, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков.

В документе указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.

Этим же указом устанавливается, что сроки пребывания иностранных граждан в четырех новых регионах продлеваются на срок действия трудового договора, но не позднее, чем до 31 декабря 2025 года включительно.

С 5 февраля в России действует особый режим высылки иностранцев, которые нелегально находятся на территории страны. Теперь решения о выдворении могут принимать начальники и заместители территориальных и транспортных подразделений полиции, руководители миграционных служб МВД.

Иностранцы, пребывающие в Россию без необходимых документов, вносятся в реестр контролируемых лиц до момента их депортации или добровольного выезда. Внесение в реестр сопровождается рядом ограничений, включая запрет на переезд в другой регион без уведомления; покупку недвижимости и транспортных средств; заключение брака.

Материал дополняется.