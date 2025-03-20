Заксобрание утвердило врио бизнес-омбудсмена Калининградской области

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин пояснил, что приставка «врио» у бизнес-омбудсмена пробудет до момента, пока на федеральном уровне не утвердят уполномоченного по защите прав предпринимателей. После этого Калининградской области нужно будет согласовать с ним кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена и заново её утвердить. «Сейчас, чтобы [у нас] не простаивало и работа шла, потому что у предпринимателей очень много вопросов, мы приняли такое решение о временно исполняющей обязанности», — рассказал глава регионального парламента.