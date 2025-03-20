Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией

29 декабря 2024 года глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что в закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.