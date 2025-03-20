Ушаков раскрыл состав делегации России на встрече с США 24 марта

«С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — отметил он.
Ушаков рассказал, что регулярно общается с советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем по телефону и они обсуждали проведение этих консультаций в Саудовской Аравии. Переговоры будут посвящены инициативе, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», уточнил помощник.
75-летний Карасин вошел в Совет Федерации в качестве представителя от Сахалинской области в 2019 году, до 2021-го занимал должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Затем возглавил комитет по международным делам. С 2005 года и до прихода в Совфед был заместителем министра иностранных дел России и курировал вопросы отношений со странами СНГ. Работал в структурах МИДа с 1970-х.
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