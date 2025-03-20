Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с семи лиц

Как ранее сообщали европейские СМИ, включая газету Financial Times и агентство Reuters, на снятии санкций ЕС с Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаиловой настаивала Венгрия, которая была готова в противном случае заблокировать продление действия всего черного списка на очередные полгода. По утверждению европейских СМИ, Венгрия требовала исключения из санкционного списка девяти человек, однако компромисс был достигнут только в отношении четверых.