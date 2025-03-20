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Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с семи лиц

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Швейцарии исключили из санкционного списка министра спорта РФ Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского и сестру предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Об этом говорится в заявлении Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

Источник: Reuters

Кроме того, из списка исключены бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков и военнослужащие Андрей Ермишко и Алексей Большаков, с которых Евросоюз 15 марта снял санкции как с умерших физических лиц.

Как ранее сообщали европейские СМИ, включая газету Financial Times и агентство Reuters, на снятии санкций ЕС с Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаиловой настаивала Венгрия, которая была готова в противном случае заблокировать продление действия всего черного списка на очередные полгода. По утверждению европейских СМИ, Венгрия требовала исключения из санкционного списка девяти человек, однако компромисс был достигнут только в отношении четверых.