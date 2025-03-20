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В Челябинской области последние 10 районов будут преобразованы в муниципальные округа

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. На Южном Урале в муниципальные округа будут преобразованы еще 10 территорий. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы. Образование новых муниципальных округов одобрил комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению заксобрания Челябинской области.

Источник: Pchela.News

В муниципальные округа будут объединены все поселения, входящие в состав районов. Проектами законов устанавливаются территориальные, правовые, финансовые и организационные основы муниципальных округов.

Ранее статусом муниципальных округов были наделены Ашинский, Кусинский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. При этом первые шаги в реализации муниципальной реформы были сделаны еще несколько лет назад. Пилотной территорией стал Коркинский муниципальный округ, по тому же пути в 2024 году пошли Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные округа.

Пакет законопроектов об образовании последних 10 муниципальных образований будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания. Таким образом, все районы Челябинской области перейдут на одноуровневую систему организации местного самоуправления.