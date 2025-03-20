В Челябинской области последние 10 районов будут преобразованы в муниципальные округа

Ранее статусом муниципальных округов были наделены Ашинский, Кусинский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. При этом первые шаги в реализации муниципальной реформы были сделаны еще несколько лет назад. Пилотной территорией стал Коркинский муниципальный округ, по тому же пути в 2024 году пошли Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные округа.