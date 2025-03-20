Лукашенко пожелали быть вечным президентом (видео)

Делегацию из Балкан сегодня встречали во Дворце Независимости в Минске. Александр Лукашенко заверил, что закрытых тем для гостей из Республики Сербской в Беларуси нет. И отметил, что Минск готов во всем поддерживать Баня-Луку — насколько это возможно.