Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пожелали быть вечным президентом (видео)

Председатель Вече народов Республики Сербской Сребренка Голич пожелала Александру Лукашенко быть вечным президентом Беларуси. Глава государства пообещал, что будет стараться. Фрагмент беседы белорусского лидера с гостями смотрите на видео.

Источник: Пул Первого

Делегацию из Балкан сегодня встречали во Дворце Независимости в Минске. Александр Лукашенко заверил, что закрытых тем для гостей из Республики Сербской в Беларуси нет. И отметил, что Минск готов во всем поддерживать Баня-Луку — насколько это возможно.

Глава делегации, председатель народного вече Сребренка Голич, в свою очередь поздравила белорусского лидера с избранием на пост президента Беларуси.

«Вы это заслужили. Я вам — правда — от своего имени, от имени делегации, от всего руководства Республики Сербской и народа Республики Сербской передаю самые искренние поздравления и пожелания руководить страной и быть вечным президентом Беларуси», — сказала Голич на встрече с Лукашенко, видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер поблагодарил за пожелания и оценку. «Я буду стараться», — ответил он.

Также Сребренка Голич напомнила Александру Лукашенко об эпизоде, когда в 1999 году он единственный среди зарубежных лидеров прилетел в Белград в разгар натовских бомбардировок, и поблагодарила его за этот жест.

«Вы оказали помощь народу Сербии, бомбили также и нас. Поверьте, мы и сегодня ощущаем последствия бомбардировок НАТО, а именно большое количество раковых заболеваний, особенно на территориях, где силы НАТО сбросили бомбы с обедненным ураном», — подчеркнула она.

Выборы президента Беларуси состоялись 26 января 2025 года. Александр Лукашенко был избран на высший государственный пост в седьмой раз подряд. Его инаугурация состоится 25 марта.