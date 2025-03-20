Лукашенко пожелали быть вечным президентом (видео)

Делегацию из Балкан сегодня встречали во Дворце Независимости в Минске. Александр Лукашенко заверил, что закрытых тем для гостей из Республики Сербской в Беларуси нет. И отметил, что Минск готов во всем поддерживать Баня-Луку — насколько это возможно.
Глава делегации, председатель народного вече Сребренка Голич, в свою очередь поздравила белорусского лидера с избранием на пост президента Беларуси.
«Вы это заслужили. Я вам — правда — от своего имени, от имени делегации, от всего руководства Республики Сербской и народа Республики Сербской передаю самые искренние поздравления и пожелания руководить страной и быть вечным президентом Беларуси», — сказала Голич на встрече с Лукашенко, видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер поблагодарил за пожелания и оценку. «Я буду стараться», — ответил он.
Также Сребренка Голич напомнила Александру Лукашенко об эпизоде, когда в 1999 году он единственный среди зарубежных лидеров прилетел в Белград в разгар натовских бомбардировок, и поблагодарила его за этот жест.
«Вы оказали помощь народу Сербии, бомбили также и нас. Поверьте, мы и сегодня ощущаем последствия бомбардировок НАТО, а именно большое количество раковых заболеваний, особенно на территориях, где силы НАТО сбросили бомбы с обедненным ураном», — подчеркнула она.
Выборы президента Беларуси состоялись 26 января 2025 года. Александр Лукашенко был избран на высший государственный пост в седьмой раз подряд. Его инаугурация состоится 25 марта.