Губернатор опроверг слухи об отставке Михаила Смирнова

Слухи о его якобы увольнении и будто бы существующих конфликтах с другими представителями руководства региона появились в этом месяце.
Информацию опроверг в беседе с корреспондентом Волга Ньюс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, Смирнов не покидает должность.
Отметим, что председатель правительства также принимал участие в оперативном совещании кабмина 20 марта.
Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа 2024 года. Ранее он руководил компаниями «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара».