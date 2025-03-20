Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор опроверг слухи об отставке Михаила Смирнова

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов не покидает свой пост.

Слухи о его якобы увольнении и будто бы существующих конфликтах с другими представителями руководства региона появились в этом месяце.

Информацию опроверг в беседе с корреспондентом Волга Ньюс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, Смирнов не покидает должность.

Отметим, что председатель правительства также принимал участие в оперативном совещании кабмина 20 марта.

Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа 2024 года. Ранее он руководил компаниями «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара».