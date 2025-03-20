Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине

Европейский дипломат также рассказал, что саммит ЕС обсуждает способы «повлиять на переговоры» по Украине, которые ведут Соединенные Штаты. «Лидеры ЕС обсуждают лучшие способы повлиять на переговорный процесс по Украине, который ведут США», — отметил дипломат. В целом, по его словам, дискуссия по Украине продлилась всего два часа. В ее рамках Владимир Зеленский обратился к участникам саммита по видеосвязи.