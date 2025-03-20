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Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Венгерская сторона вновь заблокировала итоговый документ саммита глав государств и правительств Евросоюза по поддержке Украины, его поддержали только 26 стран. Об этом журналистам на полях проходящей встречи в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Источник: Reuters

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — сказал он.

На экстренном саммите ЕС 6 марта Венгрия отказалась от согласования итогового документа по Украине, так как, в частности, не согласна с принципом Евросоюза по «достижению мира через силу». В результате ЕС приложил к итоговому документу отдельный текст с поддержкой Украины, подписанный 26 странами.

Европейский дипломат также рассказал, что саммит ЕС обсуждает способы «повлиять на переговоры» по Украине, которые ведут Соединенные Штаты. «Лидеры ЕС обсуждают лучшие способы повлиять на переговорный процесс по Украине, который ведут США», — отметил дипломат. В целом, по его словам, дискуссия по Украине продлилась всего два часа. В ее рамках Владимир Зеленский обратился к участникам саммита по видеосвязи.