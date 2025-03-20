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Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.