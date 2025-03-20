Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Еленой Жидковой в Волгограде

Стороны пришли к соглашению о том, что ресурсы и возможности негосударственных медицинских учреждений будут задействованы для создания единой современной системы оказания медицинской помощи населению Волгоградской области. Также было отмечено, что подразделения сети «РЖД-Медицина», расположенные в Волгограде и других муниципалитетах региона, зарекомендовали себя как надежные партнеры и могут стать основой для организации специализированной медицинской помощи как детям, так и взрослым.