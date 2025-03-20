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Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Еленой Жидковой в Волгограде

Губернатор Волгоградской области провел рабочую встречу с директором компании «РЖД» по медицине. Основное внимание на встрече было уделено вопросам повышения качества и доступности медицинских услуг для жителей региона.

Стороны пришли к соглашению о том, что ресурсы и возможности негосударственных медицинских учреждений будут задействованы для создания единой современной системы оказания медицинской помощи населению Волгоградской области. Также было отмечено, что подразделения сети «РЖД-Медицина», расположенные в Волгограде и других муниципалитетах региона, зарекомендовали себя как надежные партнеры и могут стать основой для организации специализированной медицинской помощи как детям, так и взрослым.