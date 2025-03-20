SCMP: военные действия Китая чреваты «серьезными потрясениями» для Европы

В «“Белой книге” о европейской обороне — Готовность-2030», опубликованной в среду, ЕС рассматривает способы перевооружения членов блока на фоне геополитических угроз. К ним, согласно статье, ЕС причислил военный конфликт на Украине, стратегическую конкуренцию в горячих точках (от «Арктики до Балтики, Ближнего Востока и Северной Африки»), а также транснациональные вызовы, такие как быстрые технологические изменения, миграция и изменение климата.