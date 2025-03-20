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SCMP: военные действия Китая чреваты «серьезными потрясениями» для Европы

В «Белой книге» ЕС говорится, что изменение статус-кво в Тайваньском проливе и усиление военных действий Пекина повышают риск серьезных потрясений с экономическими и стратегическими последствиями для Европы и ее индо-тихоокеанских партнеров, пишет South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Royal Australian Nav
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В «“Белой книге” о европейской обороне — Готовность-2030», опубликованной в среду, ЕС рассматривает способы перевооружения членов блока на фоне геополитических угроз. К ним, согласно статье, ЕС причислил военный конфликт на Украине, стратегическую конкуренцию в горячих точках (от «Арктики до Балтики, Ближнего Востока и Северной Африки»), а также транснациональные вызовы, такие как быстрые технологические изменения, миграция и изменение климата.

Наряду с военными угрозами со стороны России в ЕС отметили растущие военные действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и его «авторитарную и недемократическую» систему правления.

Согласно документу, подход Пекина к торговле, инвестициям и технологиям направлен на «достижение первенства, а в некоторых случаях и превосходства», что, по мнению блока, способствует «ухудшению стратегического контекста».

Несмотря на то что Китай является ключевым торговым партнером ЕС, европейские власти опасаются его растущих расходов на оборону, которые помогают «кардинально изменить стратегический баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе» и «усилить политические, экономические, военные, кибернетические и когнитивные меры по принуждению Тайваня» к нужным Пекину действиям.

Изменение статус-кво Тайваня приведет к «серьезным потрясениям» и будет иметь «глубокие экономические и стратегические последствия для Европы», отмечают авторы документа. В ответ на недружественные шаги Пекина они предлагают совершенствовать европейскую оборону, поддерживать европейский военно-промышленный комплекс, внедрять передовые технологии и готовиться к наихудшему сценарию.