Шойгу прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

«По итогам Венского конгресса 1815 года, который подвел черту под долгой и кровопролитной эпохой наполеоновских войн, Франция не только не лишилась значительных территорий и ресурсов, но и фактически осталась в статусе великой державы. Основная заслуга в этом принадлежит российскому императору Александру I. Другой эпизод, в котором наша страна помогла Франции отстоять свою государственность, относится к эпохе Первой мировой войны. Проявляя солидарность с дружественной Францией, Россия вступила в войну с Германией и ценой жизней тысяч русских солдат спасла Париж от немецкой оккупации. Французский маршал Фердинанд Фош вспоминал: “Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России”, — добавил Шойгу.