Депутаты Беларуси и РФ будут контролировать тарифы на союзный роуминг

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Союзные депутаты обсудили реализацию соглашения о создании комфортных тарифов на мобильную связь, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Заседание профильной комиссии органа состоялось в четверг в Нижнем Новгороде. Парламентарии напомнили, что с 1 марта 2025 года в Союзном государстве был отменен роуминг, и заработали новые тарифы на мобильную связь.
Теперь жители Беларуси и России подключены к так называемой «домашней» сети и могут по приемлемым ценам звонить и принимать звонки из любой точки Союзного государства. В месяц каждому абоненту дается не менее 300 минут голосовых вызовов (150 входящих и 150 исходящих), а также до 5 Гб интернета.
«Депутаты приняли решение продолжить мониторинг введения операторами сотовой связи новых роуминговых тарифов», — говорится в сообщении союзного парламента.
Также законодатели рекомендовали Минсвязи Беларуси и Минцифры России информировать членов профильной комиссии Парламентского собрания о выполнении вышеуказанных решений.
Ранее министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский сообщил, что все три мобильных оператора в республике выполняют условия подписанных соглашений по новым тарифам роуминга. Также операторы готовы давать пояснения и консультировать своих клиентов через колл-центры по поводу союзного роуминга.