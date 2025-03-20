Депутаты Беларуси и РФ будут контролировать тарифы на союзный роуминг

Теперь жители Беларуси и России подключены к так называемой «домашней» сети и могут по приемлемым ценам звонить и принимать звонки из любой точки Союзного государства. В месяц каждому абоненту дается не менее 300 минут голосовых вызовов (150 входящих и 150 исходящих), а также до 5 Гб интернета.