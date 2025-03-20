Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США

Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги недавнего официального визита в Россию Александра Лукашенко, ими было выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров. Кроме того, сторонами было подчеркнуто, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.