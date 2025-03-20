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Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию

Путин и Лукашенко обсудили союзное строительство и евразийскую интеграцию.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в четверг по телефону вопросы строительства Союзного государства, тему евразийской интеграции, а также председательство республики в ЕАЭС, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

«Обсуждались вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию. В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в текущем (2025 — ред.) году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в том числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой парламентского собрания.

Кроме того, на конец июня 2025 года запланирован саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Главы государств отдельно остановились на его повестке дня.

«Президент России также проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике», — говорится в сообщении.

Беседа лидеров России и Белоруссии длилась около часа.