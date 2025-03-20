Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию

«Обсуждались вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию. В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в текущем (2025 — ред.) году», — говорится в сообщении.