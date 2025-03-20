Путин рассказал Лукашенко подробности разговора с Трампом

По итогу встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 13 марта были подписаны несколько документов: в том числе соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. Также президенты обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.