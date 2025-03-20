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Путин рассказал Лукашенко подробности разговора с Трампом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Среди прочего лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Путин рассказал о недавних российско-американских контактах на различных уровнях, сообщил Кремль.

Источник: Кристина Кормилицына/ТАСС

«Президент России также проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры также обсудили итоги недавнего визита Александра Лукашенко в Москву. «Принятые решения и весомый пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут важный импульс дальнейшему укреплению взаимовыгодных российско-белорусских отношений и углублению союзной интеграции», — говорится в сообщении Кремля.

По итогу встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 13 марта были подписаны несколько документов: в том числе соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. Также президенты обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.