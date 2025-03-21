Депутаты Госсовета и министр образования Татарстана сдали ЕГЭ по математике

В многопрофильном лицее № 188 «Бионика» представители власти Татарстана сдали единый государственный экзамен по математике. Они стали участниками всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
Экзамен по этому предмету сдали министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, депутат Госсовета региона Расим Баксиков, начальник управления образования Казани Ирек Ризванов. Также за парту в этот день вместе с ними сели экс-нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева, родители учеников лицея № 188.
Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение перед экзаменом. Ее участниками в Татарстане стали более 500 родителей из разных районов республики. Для них были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.
Напомним, в Татарстане трех выпускников могут не допустить к экзамену. Их родители отказываются давать персональные данные ребенка.