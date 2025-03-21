Депутаты Госсовета и министр образования Татарстана сдали ЕГЭ по математике

Экзамен по этому предмету сдали министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, депутат Госсовета региона Расим Баксиков, начальник управления образования Казани Ирек Ризванов. Также за парту в этот день вместе с ними сели экс-нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева, родители учеников лицея № 188.