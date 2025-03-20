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Bloomberg: Мерц собирается возродить милитаризм в Германии, но согласны ли немцы?

Фридрих Мерц, вероятный следующий канцлер ФРГ, заявил, что «Германия возвращается». Когда-то эта фраза вызвала бы ужас на континенте, но теперь соседи ФРГ рады, что Берлин берет на себя больше ответственности за их коллективную безопасность. Но довольны ли простые немцы?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Огромным шагом в этом направлении стал новый законопроект, который позволит увеличить заимствования для финансирования расходов на оборону. Если он в итоге будет принят, у Мерца появится историческая возможность преобразовать бундесвер «сверху донизу» и внести значительный вклад в оборону Европы, пишет автор статьи, немецко-британский историк Катя Хойер.

Законопроект принимался в бундестаге долго и со скрипом, но еще сложнее будет изменить менталитет немцев и вовлечь страну, которая оставила позади свое милитаристское прошлое, в военный психоз.

Большинство немцев, похоже, не желают сражаться за свою страну.

Согласно недавнему опросу, 60% респондентов заявили, что они «вероятно» или «определенно» не стали бы защищать Германию, даже если бы на нее было совершено прямое нападение. Среди женщин этот показатель вырос до 73%.

Опрос также показал, что чем выше уровень образования респондентов и чем левее их политические взгляды, тем они менее склонны защищать родину.

Это нашло отражение в кадровом кризисе бундесвера: немцы не хотят служить в армии. Сейчас численность вооруженных сил Германии не дотягивает на 20 000 солдат до запланированного показателя в 203 000 человек, а с 2019 года средний возраст личного состава вырос с 32 до 34 лет.

Правительство и бундесвер уже давно призывают к возвращению воинской повинности для решения этой проблемы, поскольку нет смысла надеяться на увеличение числа добровольных призывников.

Как утверждают представители бундесвера, они испробовали все от современных маркетинговых кампаний и промоакций в социальных сетях до ярмарок вакансий и посещений школ, но безрезультатно.

Однако сомнительно, что людей можно заставить служить насильно. Многие молодые немцы сопротивлялись призыву мужчин в армию еще до того, как он был отменен в 2011 году. К тому моменту срок службы уже сократился до шести месяцев (во время Холодной войны он составлял 15 месяцев в Западной и 18 месяцев — в Восточной Германии). Существовала также гражданская служба, которую молодые люди могли выбрать вместо армейской. Тем не менее многих возмущал сам принцип принудительной службы.

Дело в том, что немецкое общество, пережившее моральное банкротство в результате войны, развязанной Гитлером, стало более сдержанным и настороженно относится к военной культуре. Исторические события прошлого века, по мнению Хойер, до сих пор вызывают чувство вины и тревоги в коллективной душе Германии.