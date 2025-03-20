Bloomberg: Мерц собирается возродить милитаризм в Германии, но согласны ли немцы?

Огромным шагом в этом направлении стал новый законопроект, который позволит увеличить заимствования для финансирования расходов на оборону. Если он в итоге будет принят, у Мерца появится историческая возможность преобразовать бундесвер «сверху донизу» и внести значительный вклад в оборону Европы, пишет автор статьи, немецко-британский историк Катя Хойер.
Законопроект принимался в бундестаге долго и со скрипом, но еще сложнее будет изменить менталитет немцев и вовлечь страну, которая оставила позади свое милитаристское прошлое, в военный психоз.
Большинство немцев, похоже, не желают сражаться за свою страну.
Опрос также показал, что чем выше уровень образования респондентов и чем левее их политические взгляды, тем они менее склонны защищать родину.
Это нашло отражение в кадровом кризисе бундесвера: немцы не хотят служить в армии. Сейчас численность вооруженных сил Германии не дотягивает на 20 000 солдат до запланированного показателя в 203 000 человек, а с 2019 года средний возраст личного состава вырос с 32 до 34 лет.
Как утверждают представители бундесвера, они испробовали все — от современных маркетинговых кампаний и промоакций в социальных сетях до ярмарок вакансий и посещений школ, — но безрезультатно.
Однако сомнительно, что людей можно заставить служить насильно. Многие молодые немцы сопротивлялись призыву мужчин в армию еще до того, как он был отменен в 2011 году. К тому моменту срок службы уже сократился до шести месяцев (во время Холодной войны он составлял 15 месяцев в Западной и 18 месяцев — в Восточной Германии). Существовала также гражданская служба, которую молодые люди могли выбрать вместо армейской. Тем не менее многих возмущал сам принцип принудительной службы.
Дело в том, что немецкое общество, пережившее моральное банкротство в результате войны, развязанной Гитлером, стало более сдержанным и настороженно относится к военной культуре. Исторические события прошлого века, по мнению Хойер, до сих пор вызывают чувство вины и тревоги в коллективной душе Германии.