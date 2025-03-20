Bloomberg: Мерц собирается возродить милитаризм в Германии, но согласны ли немцы?

Однако сомнительно, что людей можно заставить служить насильно. Многие молодые немцы сопротивлялись призыву мужчин в армию еще до того, как он был отменен в 2011 году. К тому моменту срок службы уже сократился до шести месяцев (во время Холодной войны он составлял 15 месяцев в Западной и 18 месяцев — в Восточной Германии). Существовала также гражданская служба, которую молодые люди могли выбрать вместо армейской. Тем не менее многих возмущал сам принцип принудительной службы.