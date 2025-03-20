Путин обязал граждан Украины узаконить пребывание в России до сентября

«Большинство граждан Украины, длительное время находясь ‎в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, ‎что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь ‎с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении ‎на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.