Эксперты рассказали, сможет ли Россия повлиять на урегулирование конфликта в Газе

Причины возобновления военных действий в секторе Газа
Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня указывает на, то что нарушение временных соглашений о прекращении огня — частое явление на Ближнем Востоке.
Стороны таких соглашений ждут любого повода, чтобы заявить, что оппонент нарушил условия сделки и продолжить боевые действия. При этом время затягивается каждой стороной ровно до того момента, пока не будет произведена перегруппировка. Они используют время в качестве передышки для перевооружения, ротации.
Эксперты сходятся во мнении, что на возобновление военных действий в Газе повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает, что Израиль нарушил соглашение вследствие длительных, но пока безрезультатных переговоров относительно изменения условий прекращения огня.
Речь шла о продлении первого этапа сделки: возвращении части удерживаемых палестинскими группировками заложников в обмен на отсутствие боевых действий до середины апреля. Однако это не соответствовало достигнутым ранее предварительным договоренностям относительно второго этапа, отмечает Самарская.
К тому же играют роль и внутриполитические факторы: для крайне правых партнеров Биньямина Нетаньяху принципиально неприемлемо окончание войны в нынешних условиях, а потому они оказывают на премьер-министра серьезное давление.
Заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов объясняет: соглашение между сторонами было изначально нереализуемым. Нетаньяху нужно было скорее восстановить союз с правыми партиями, который распался в момент подписания соглашение в январе 2025 года. Ему необходимо было вернуть министра Итамара Бен-Гвира и других сторонников, которые выступают за полное и бесповоротное решение палестинского вопроса.
Поэтому военные акции Израиля, ознаменовавшие собой полный окончательный отказ от участия в соглашении, носили образцово-показательный насильственный характер.
Научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады Алексей Юрк акцентирует внимание на изменении политической ситуации в мире. Сейчас внимание отвлечено на переговоры по украинскому конфликту и боевые действия США против йеменских хуситов. Поэтому возобновление войны в Газе на этом фоне прошло более-менее незаметно.
Израильский премьер буквально получил «добро» на возобновление конфликта от президента США Дональда Трампа, который обвинил ХАМАС в том, что он до сих пор не освободил всех заложников. С другой стороны, Нетаньяху увидел шанс укрепить свое положение.
Эксперт Российского совета по международным делам, автор книги «Всем Иран» Никита Смагин согласен с мнением, что Нетаньяху в данный момент не мог поступить по-другому. Израильскому премьеру важно было заручиться поддержкой правых, чтобы сохранить свое положение. Трудности с обменом заложников Смагин объясняет так:
ХАМАС прекрасно понимает, что если они отдадут всех заложников, то переговоры будут завершены и после этого Израиль их уничтожит.
Сценарии развития событий в Газе
Лукьянов уверен, что в мирном урегулировании ситуации никто из сторон сейчас не заинтересован. Среди вероятного развития событий эксперт называет нанесение ракетных ударов, цель которых — укрепить сплоченность крайне правого лагеря внутри израильского политикума в интересах сохранения и приумножения власти Нетаньяху.
Ни в 2024-ом, ни 2025 году не обсуждалось реальное урегулирование конфликта. Обсуждались только различные паллиативные меры по прекращению активной фазы вооруженного противостояния, но не более. Шансы мирного урегулирования незначительны, несмотря на громкую риторику и решительность Дональда Трампа с его «мирными инициативами» для Ближнего Востока.
На этом фоне ситуация в Палестине в целом и в секторе Газа, в частности, продолжит деградировать. Ответные действия со стороны ХАМАС последуют, но возможности группировки значительно подорваны и ограничены. «Поэтому конфликт может продолжать оставаться в активной фазе, что будет неблагоприятным образом влиять на регион в целом», говорит Лукьянов.
Юрк считает, что в ближайшее время серьезных перемен не предвидится, и шансы на мирное урегулирование конфликта весьма низкие: «Скорее всего, ситуация сведется к тому же, что мы наблюдали последний год: вялотекущие бодания сторон на руинах сектора Газа. Цель окончательного уничтожения ХАМАС все так же недостижима, поэтому ждать каких-то серьезных изменений не приходится».
Самарская отмечает, что в условиях нестабильности сложно давать какие-то прогнозы. Между сторонами остаются принципиальные противоречия, которые представляются трудно разрешимыми. Это в значительной степени касается присутствия ХАМАС в Газе, что для Израиля неприемлемо.
Если сторонам удастся прийти к компромиссному варианту продолжения (а теперь скорее возобновления) прекращения огня, возможна очередная пауза в боевых действиях, однако без планов долгосрочного урегулирования сложно ожидать устойчивости любой подобной договоренности.
Смагин считает, что шансы возобновить переговорный процесс есть, но вряд ли это кардинально изменят ситуацию: «Слабо верю, что ХАМАС выполняет все требования Соединенных Штатов и Израиля, например, полное освобождение всех заложников. Переговорный процесс, скорее всего, через какое-то время будет возобновлен, просто потому что вечно воевать невозможно, но вряд ли приведет к какому-то прорыву».
Влияние России на мирное урегулирование конфликта
Юрк допускает, что Россия может подключиться к переговорном процессу. У Москвы налаживаются отношения с США и есть хорошие связи, как с израильской, так с арабской и палестинской сторонами, а также компетенции для того, чтобы внести свой вклад.
Рычагов влияния на обе стороны конфликта, в сравнении с теми же США, у Москвы не так много. Поэтому я бы сказал, что Россия может выступить как хороший медиатор и мультипликатор для усилий все тех же Соединённых Штатов.
По мнению Самарской, участие России может быть ограничено гуманитарными вопросами, однако нельзя исключать более интенсивного вовлечения, если будет вестись диалог о всеобъемлющем урегулировании палестино-израильского конфликта.
Не думаю, что участие России сможет принципиально изменить ситуацию. Здесь должны быть, прежде всего, готовность и желание Израиля и палестинцев идти в этом направлении. Но мы видим лишь ухудшение ситуации.
Григорий Лукьянов не считает, что есть достаточные основания, взаимное доверие заинтересованных сторон для кооперации активных действий на ближневосточном направлении.
Обсуждалась ситуация в Красном море на фоне атак США по хуситам и действия США против Ирана, с которым Россия подписала соглашение о сотрудничестве. На этом фоне прозвучат идеи о возможном посредничестве России. Тем не менее, это только заявления о намерениях, ситуация еще далека до того, чтобы перейти в практическую плоскость.
Посредничать тяжело, когда нет принципиального единства и консенсуса по широкому кругу вопросов не только в региональной, но и глобальной политике, резюмирует эксперт.