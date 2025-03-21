Эксперты рассказали, сможет ли Россия повлиять на урегулирование конфликта в Газе

Смагин считает, что шансы возобновить переговорный процесс есть, но вряд ли это кардинально изменят ситуацию: «Слабо верю, что ХАМАС выполняет все требования Соединенных Штатов и Израиля, например, полное освобождение всех заложников. Переговорный процесс, скорее всего, через какое-то время будет возобновлен, просто потому что вечно воевать невозможно, но вряд ли приведет к какому-то прорыву».