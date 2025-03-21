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Эксперты рассказали, сможет ли Россия повлиять на урегулирование конфликта в Газе

Армия обороны Израиля возобновила военные действия в секторе Газа, власти назвали операцию «расширением зоны безопасности» и «созданием буфера для защиты северной и южной частей региона». Это произошло спустя два месяца после заключения соглашения о прекращении огня. Редакция Новостей Mail поговорила с экспертами и рассказывает о том, как будет развиваться ситуация в регионе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Причины возобновления военных действий в секторе Газа

Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня указывает на, то что нарушение временных соглашений о прекращении огня — частое явление на Ближнем Востоке.

Стороны таких соглашений ждут любого повода, чтобы заявить, что оппонент нарушил условия сделки и продолжить боевые действия. При этом время затягивается каждой стороной ровно до того момента, пока не будет произведена перегруппировка. Они используют время в качестве передышки для перевооружения, ротации.

Василий Останин-Головня
научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН

Эксперты сходятся во мнении, что на возобновление военных действий в Газе повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает, что Израиль нарушил соглашение вследствие длительных, но пока безрезультатных переговоров относительно изменения условий прекращения огня.

Речь шла о продлении первого этапа сделки: возвращении части удерживаемых палестинскими группировками заложников в обмен на отсутствие боевых действий до середины апреля. Однако это не соответствовало достигнутым ранее предварительным договоренностям относительно второго этапа, отмечает Самарская.

К тому же играют роль и внутриполитические факторы: для крайне правых партнеров Биньямина Нетаньяху принципиально неприемлемо окончание войны в нынешних условиях, а потому они оказывают на премьер-министра серьезное давление.

Людмила Самарская
сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов объясняет: соглашение между сторонами было изначально нереализуемым. Нетаньяху нужно было скорее восстановить союз с правыми партиями, который распался в момент подписания соглашение в январе 2025 года. Ему необходимо было вернуть министра Итамара Бен-Гвира и других сторонников, которые выступают за полное и бесповоротное решение палестинского вопроса.

Поэтому военные акции Израиля, ознаменовавшие собой полный окончательный отказ от участия в соглашении, носили образцово-показательный насильственный характер.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

Научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады Алексей Юрк акцентирует внимание на изменении политической ситуации в мире. Сейчас внимание отвлечено на переговоры по украинскому конфликту и боевые действия США против йеменских хуситов. Поэтому возобновление войны в Газе на этом фоне прошло более-менее незаметно.

Израильский премьер буквально получил «добро» на возобновление конфликта от президента США Дональда Трампа, который обвинил ХАМАС в том, что он до сих пор не освободил всех заложников. С другой стороны, Нетаньяху увидел шанс укрепить свое положение.

Алексей Юрк
научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады

Эксперт Российского совета по международным делам, автор книги «Всем Иран» Никита Смагин согласен с мнением, что Нетаньяху в данный момент не мог поступить по-другому. Израильскому премьеру важно было заручиться поддержкой правых, чтобы сохранить свое положение. Трудности с обменом заложников Смагин объясняет так:

ХАМАС прекрасно понимает, что если они отдадут всех заложников, то переговоры будут завершены и после этого Израиль их уничтожит.

Никита Смагин
эксперт Российского совета по международным делам, автор книги «Всем Иран»

Сценарии развития событий в Газе

Лукьянов уверен, что в мирном урегулировании ситуации никто из сторон сейчас не заинтересован. Среди вероятного развития событий эксперт называет нанесение ракетных ударов, цель которых — укрепить сплоченность крайне правого лагеря внутри израильского политикума в интересах сохранения и приумножения власти Нетаньяху.

Ни в 2024-ом, ни 2025 году не обсуждалось реальное урегулирование конфликта. Обсуждались только различные паллиативные меры по прекращению активной фазы вооруженного противостояния, но не более. Шансы мирного урегулирования незначительны, несмотря на громкую риторику и решительность Дональда Трампа с его «мирными инициативами» для Ближнего Востока.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

На этом фоне ситуация в Палестине в целом и в секторе Газа, в частности, продолжит деградировать. Ответные действия со стороны ХАМАС последуют, но возможности группировки значительно подорваны и ограничены. «Поэтому конфликт может продолжать оставаться в активной фазе, что будет неблагоприятным образом влиять на регион в целом», говорит Лукьянов.

Юрк считает, что в ближайшее время серьезных перемен не предвидится, и шансы на мирное урегулирование конфликта весьма низкие: «Скорее всего, ситуация сведется к тому же, что мы наблюдали последний год: вялотекущие бодания сторон на руинах сектора Газа. Цель окончательного уничтожения ХАМАС все так же недостижима, поэтому ждать каких-то серьезных изменений не приходится».

Самарская отмечает, что в условиях нестабильности сложно давать какие-то прогнозы. Между сторонами остаются принципиальные противоречия, которые представляются трудно разрешимыми. Это в значительной степени касается присутствия ХАМАС в Газе, что для Израиля неприемлемо.

Если сторонам удастся прийти к компромиссному варианту продолжения (а теперь скорее возобновления) прекращения огня, возможна очередная пауза в боевых действиях, однако без планов долгосрочного урегулирования сложно ожидать устойчивости любой подобной договоренности.

Людмила Самарская
сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Смагин считает, что шансы возобновить переговорный процесс есть, но вряд ли это кардинально изменят ситуацию: «Слабо верю, что ХАМАС выполняет все требования Соединенных Штатов и Израиля, например, полное освобождение всех заложников. Переговорный процесс, скорее всего, через какое-то время будет возобновлен, просто потому что вечно воевать невозможно, но вряд ли приведет к какому-то прорыву».

Влияние России на мирное урегулирование конфликта

Юрк допускает, что Россия может подключиться к переговорном процессу. У Москвы налаживаются отношения с США и есть хорошие связи, как с израильской, так с арабской и палестинской сторонами, а также компетенции для того, чтобы внести свой вклад.

Рычагов влияния на обе стороны конфликта, в сравнении с теми же США, у Москвы не так много. Поэтому я бы сказал, что Россия может выступить как хороший медиатор и мультипликатор для усилий все тех же Соединённых Штатов.

Алексей Юрк
научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады

По мнению Самарской, участие России может быть ограничено гуманитарными вопросами, однако нельзя исключать более интенсивного вовлечения, если будет вестись диалог о всеобъемлющем урегулировании палестино-израильского конфликта.

Не думаю, что участие России сможет принципиально изменить ситуацию. Здесь должны быть, прежде всего, готовность и желание Израиля и палестинцев идти в этом направлении. Но мы видим лишь ухудшение ситуации.

Никита Смагин
эксперт Российского совета по международным делам, автор книги «Всем Иран»

Григорий Лукьянов не считает, что есть достаточные основания, взаимное доверие заинтересованных сторон для кооперации активных действий на ближневосточном направлении.

Обсуждалась ситуация в Красном море на фоне атак США по хуситам и действия США против Ирана, с которым Россия подписала соглашение о сотрудничестве. На этом фоне прозвучат идеи о возможном посредничестве России. Тем не менее, это только заявления о намерениях, ситуация еще далека до того, чтобы перейти в практическую плоскость.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

Посредничать тяжело, когда нет принципиального единства и консенсуса по широкому кругу вопросов не только в региональной, но и глобальной политике, резюмирует эксперт.