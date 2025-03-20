«В том числе по украинской тематике». Путин проинформировал Лукашенко о подробностях разговора с Трампом

20 марта состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Беседа президентов продолжалась около часа. Во время телефонного разговора Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о подробностях недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике.
Сообщается, что президенты обсудили вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию.
Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в этом году.
Президенты России и Беларуси обсудили график предстоящих контактов и совместных мероприятий.
Речь шла о международном форуме в Волгограде к 80-летию Великой Победы. Он состоится в конце апреля под эгидой Парламентского собрания.
А в конце июня 2025 года запланирован саммит ЕАЭС, который состоится в Минске. Президенты обсудили его повестку дня.
Ранее мы писали, что инаугурация президента Беларуси состоится 25 марта 2025 года.
Тем временем посол РФ Грызлов призвал Польшу не проверять оборонительные способности Беларуси.
Еще Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.