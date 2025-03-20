Лидер Сирии снова не пожал руку Бербок

Бербок в настоящее время находится со вторым официальным визитом в Сирии.
«Во время своего второго визита в Дамаск министр иностранных дел Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — пишет NTV.
Сообщается, что вместе с Бербок в Дамаске был депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, с которым аш-Шараа также не поздоровался рукопожатием. При этом глава МИД Сирии пожал руку Бербок.
В начале января Бербок уже была с визитом в Сирии, в ходе которого аш-Шараа тоже не пожал ей руку. При этом в тот же день он пожал руку министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.