Беглов вручил ключи от микроавтобуса семье с 15 детьми из Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил ключи от микроавтобуса многодетной семье, награжденной орденом «Родительская слава». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Семья воспитывает 15 детей и активно участвует в общественной жизни. Две старшие дочери ездили волонтерами на Донбасс, а сын помогает в реабилитации детей с особенностями развития и тренирует детскую баскетбольную команду.
— Мы ценим программы, которые реализуются в Петербурге, такие как бесплатное посещение детских садов и обустройство детских площадок. Это очень важно для нас, — поблагодарил глава семьи.
Беглов познакомился с семьей в августе 2024 года во время визита в дачное товарищество «Возрождение», где многодетные семьи получили земельные участки для строительства жилья. Родители предложили создать на территории культурно-досуговый центр, и губернатор поддержал инициативу, поручив начать строительство в 2026 году.