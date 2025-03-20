Беглов вручил ключи от микроавтобуса семье с 15 детьми из Петербурга

Беглов познакомился с семьей в августе 2024 года во время визита в дачное товарищество «Возрождение», где многодетные семьи получили земельные участки для строительства жилья. Родители предложили создать на территории культурно-досуговый центр, и губернатор поддержал инициативу, поручив начать строительство в 2026 году.