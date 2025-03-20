Востоковед Балмасов: приход оппозиции к власти в Турции усилит Евросоюз

«Если он их выиграет, сможет вернуться, но ему будет очень сложно их выиграть, потому что власти готовили обвинения против него очень долго и кропотливо. Все обвинения, которые выдвинуты против него сейчас очень серьезные. Всего этого не было бы, если бы Имамоглу довольствовался только Стамбулом. Но как только он начал требовать досрочные президентские выборы и заявил о своей кандидатуре, его рейтинг стал значительно расти по показаниям общественных опросов. Это вызвало реакцию властей, которые к этому были готовы и сразу начали быстро действовать», — пояснил эксперт.