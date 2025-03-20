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Трамп поддержал военные операции Израиля в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает нынешние военные операции Израиля в секторе Газа. Об этом заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Reuters

Она напомнила, что Трамп грозил радикальному палестинскому движению ХАМАС жесткими мерами, если оно не освободит всех заложников. «К сожалению, ХАМАС предпочел играть в игры с жизнями людей в СМИ. Не стоит забывать, что ХАМАС полностью виновен в сложившейся ситуации, поскольку он осуществил жестокую атаку на Израиль 7 октября [2023 года]. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, и он полностью поддерживает Израиль и его вооруженные силы, а также меры, которые они принимают в последние дни», — заявила Ливитт.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении наземной операции внутри сектора Газа и восстановлении контроля над коридором Нецарим в центральной части анклава. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что палестинцы должны вернуть всех израильских заложников и изгнать ХАМАС из сектора Газа, в противном случае Израиль «полностью уничтожит» анклав.

18 марта израильские силы нанесли серию массированных ударов по сектору Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.