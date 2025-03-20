Захарова раскрыла тему ближайших переговоров России и США

20 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.