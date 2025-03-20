Захарова раскрыла тему ближайших переговоров России и США

«Речь идет об украинской повестке, о ситуации вокруг украинского кризиса», — заявила представитель МИД на вопрос о тематике ближайших контактов России и США.
Ранее Захарова отметила, что поставки вооружений Киеву со стороны США противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
20 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.