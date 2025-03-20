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Последние зарубежные новости за 20 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 20 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg: ЕС не намерен принимать условия России по Украине

Источник: Reuters

Европейские страны не намерены выполнять условия России по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС. Чиновник подчеркнул, что позиция Европы остается неизменной.

WSJ: реформированное USAID нацелят на борьбу с Китаем

Источник: AP 2024

Агентство США по международному развитию планируют реорганизовать и переименовать в Агентство международной гуманитарной помощи США. Новая структура станет инструментом мягкой силы США и укрепления нацбезопасности.

La Stampa: ведущие страны ЕС отвергли план Каллас по Украине

Источник: AP 2024

Италия, Франция, Испания и Португалия отказались поддержать предложение верховного представителя ЕС Каллас о выделении 40 млрд евро для Украины. Страны Евросоюза готовы предоставить 5 млрд евро на боеприпасы, но Каллас настаивает, что участие в плане добровольное.

CNN: Пентагон может сократить командование ВС США из-за DOGE

Источник: AP 2024

Пентагон готовится к сокращению боевых командований и расходов в вооруженных силах США. План предусматривает консолидацию командований и возможную ликвидацию управлений, что позволит сэкономить 330 млн долларов за пять лет.

The Register: спутники КНР отрабатывают «воздушные бои» в космосе

Источник: Freepik

Китай отработал в космосе скоординированные маневры спутников, что угрожает «космическому превосходству» США, заявил генерал Майкл Гетлейн. По его словам, Китай использует орбитальные объекты для наступательных учений, а также имеет средства подавления сигналов.