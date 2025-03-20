Последние зарубежные новости за 20 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: ЕС не намерен принимать условия России по Украине
Европейские страны не намерены выполнять условия России по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС. Чиновник подчеркнул, что позиция Европы остается неизменной.
WSJ: реформированное USAID нацелят на борьбу с Китаем
Агентство США по международному развитию планируют реорганизовать и переименовать в Агентство международной гуманитарной помощи США. Новая структура станет инструментом мягкой силы США и укрепления нацбезопасности.
La Stampa: ведущие страны ЕС отвергли план Каллас по Украине
Италия, Франция, Испания и Португалия отказались поддержать предложение верховного представителя ЕС Каллас о выделении 40 млрд евро для Украины. Страны Евросоюза готовы предоставить 5 млрд евро на боеприпасы, но Каллас настаивает, что участие в плане добровольное.
CNN: Пентагон может сократить командование ВС США из-за DOGE
The Register: спутники КНР отрабатывают «воздушные бои» в космосе
Китай отработал в космосе скоординированные маневры спутников, что угрожает «космическому превосходству» США, заявил генерал Майкл Гетлейн. По его словам, Китай использует орбитальные объекты для наступательных учений, а также имеет средства подавления сигналов.