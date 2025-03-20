Вучевич попросил у Мишустина помощи в расследовании событий в Белграде

В Белграде в субботу прошли массовые протесты против руководства страны. По данным МВД Сербии, число их участников превысило 100 тыс. Акции протеста с разной интенсивностью продолжаются в Сербии с ноября 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился железобетонный навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Президент Александар Вучич, реагируя на демонстрации, сообщил, что в Сербии не удастся провести цветную революцию по образцу киевского майдана.