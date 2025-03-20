Вучевич попросил у Мишустина помощи в расследовании событий в Белграде

«Я направил письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, в котором по инициативе президента Сербии Александара Вучича попросил Россию как нашего стратегического партнера и братскую страну подключить свои следственные и правоохранительные органы к процессу установления полной истины о событиях 15 марта. Считаю, что всемирно известные российские специалисты могли бы существенно помочь нашим службам безопасности определить степень умышленного искажения информации об использовании “звуковой пушки”, которую распространяет часть антигосударственной оппозиции», — отметил Вучевич в X.
«Я указал уважаемому председателю российского правительства на важность исторического момента, в котором Сербия сталкивается с мощнейшими ударами по ее суверенитету и свободолюбивому духу, которые она всегда в истории защищала плечом к плечу с братским русским народом», — заключил он.
Вучич ранее также указал на свою готовность покинуть пост главы государства, если факт использования «звуковой пушки» будет доказан.
В Белграде в субботу прошли массовые протесты против руководства страны. По данным МВД Сербии, число их участников превысило 100 тыс. Акции протеста с разной интенсивностью продолжаются в Сербии с ноября 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился железобетонный навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Президент Александар Вучич, реагируя на демонстрации, сообщил, что в Сербии не удастся провести цветную революцию по образцу киевского майдана.
Несколько оппозиционных СМИ Сербии распространили кадры толпы, внезапно разбегающейся по сторонам улицы. По их утверждению, данное поведение демонстрантов связано с применением властями некой ультразвуковой установки. МВД, Агентство безопасности и информации Сербии и министерство обороны страны опровергли данные утверждения, подчеркнув, что устройства подобного типа на митинге не применялись.