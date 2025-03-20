Глава Евросовета Кошта призвал не заключать временное перемирие на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что временное перемирие на Украине станет ошибкой, так как даст России шанс укрепить позиции. Между тем президент США Дональд Трамп за последние несколько дней провел телефонные разговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, и настрой у сторон, судя по официальным заявлениям, не воинственный. Однако в ЕС пока не готовы разделить это стремление к миру.