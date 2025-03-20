Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие

«Турция — пожалуй, самая динамичная страна в мире, каждый день просыпающаяся с новой повесткой дня. В то время как некоторые из этих программ содержат вопросы, необходимые стране, некоторые из них состоят из искусственно нагнетаемых проблем. Есть неоспоримое высказывание, что ошибки нельзя защищать ошибками. Поскольку оппозиция в нашей стране считает, что все слепы и все глупы, они думают, что защита своих ошибок еще большими ошибками — это политика», — заявил он во время ифтара с парламентариями предыдущего созыва.