La Stampa: страны ЕС не приняли план Каи Каллас об оружии для ВСУ

Лидеры стран ЕС не приняли практических решений о новой военной помощи Украине, при этом подтвердив сохранение подхода «мир через силу» и важность «сильной позиции» для ВСУ. В Европе также выразили готовность усилить санкционное давление на Россию. План, предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каей Каллас, подразумевал выделение €40 млрд на нужды украинской армии.