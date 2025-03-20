Bloomberg узнал, что Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Киеву

«Если мы не сможем принять решение на весь год, давайте примем его на короткий срок», — сказала верховный дипломат ЕС Кая Каллас после обсуждений. Она выступила автором инициативы и изначально предлагала, чтобы Брюссель выделил на военные нужды Киева от €20 млрд до €40 млрд. Но теперь сумма сократилась до €5 млрд.