Акции в поддержку Имамоглу проходят в Анкаре и Стамбуле

АНКАРА, 20 марта. /ТАСС/. До нескольких тысяч человек собрались в парке напротив мэрии Стамбула в знак поддержки задержанного в среду мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Акция проходит несмотря на то, что управление губернатора провинции Стамбул запретило любые массовые митинги и шествия.
В митинге участвует большое число молодежи и студентов. Многие люди пришли с флагами Турции, вымпелами оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которую представляет Имамоглу. Перед собравшимися выступают руководители партии, в частности ее председатель Озгюр Озель, а также мэр Анкары Мансур Яваш.
Периодически толпа начинает скандировать лозунги в поддержку Имамоглу. Акция проходит мирно и при повышенных мерах безопасности. Зона вокруг мэрии и расположенного напротив парка Сарачхане, где собрались люди, полностью огорожена полицейскими барьерами. Для входа внутрь требуется пройти личный досмотр.
В СМИ периодически появляются сообщения, что участников митинга у мэрии Стамбула якобы разгоняют с применением слезоточивого газа. Между тем митинг транслируется в прямом эфире нескольких телеканалов, и очевидных свидетельств противодействия со стороны полиции или участников нет.
Оппозиционная пресса сообщает, что полиция ранее якобы пресекала проход большого числа людей к мэрии, случались небольшие перепалки. Также сообщалось о том, что в ходе нескольких акций протеста на территориях университетских кампусов произошли локальные столкновения с полицией.
В Анкаре группа членов НРП и ее сторонников устроила шествие от центральной площади Кызылай к зданию первого парламента республики в районе Улус. Они несут транспаранты со словами поддержки Имамоглу и скандируют соответствующие лозунги. Отмечается, что в акции приняли участие порядка 1 тыс. человек.
О ситуации с мэром Стамбула.
Во вторник Стамбульский университет аннулировал диплом о высшем образовании Имамоглу. В связи с этим он может потерять право участвовать в президентской гонке, поскольку по конституции наличие высшего образования является требованием к кандидату. В среду Генпрокуратура Стамбула получила ордера на задержание более ста сотрудников мэрии Стамбула, в том числе самого Имамоглу. Власти выдвигают против мэра и чиновников городской администрации обвинения в коррупции, взяточничестве, отмывании денег, а также в сотрудничестве с террористами.
Ранее мэр мегаполиса стал единственным кандидатом на участие в выборах президента на праймериз от НРП. Внутрипартийное голосование должно пройти 23 марта. До этого же дня управление губернатора провинции Стамбул ввело запрет на любые массовые акции, и до этого же дня Имамоглу будет под стражей. Имамоглу считают главным конкурентом будущего кандидата от партии власти на выборах. Голосование должно состояться в 2028 году. Оппозиция настаивает на необходимости проведения досрочных выборов. Эта же перспектива неофициально обсуждается и в правящей партии, где на данный момент теоретически рассматривают 2027 год для проведения досрочных выборов. И в этом случае Эрдоган сможет снова баллотироваться в президенты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первом публичном комментарии о ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвинил оппозицию в попытках политизировать произошедшее и прикрыть собственные проблемы.