Акции в поддержку Имамоглу проходят в Анкаре и Стамбуле

Ранее мэр мегаполиса стал единственным кандидатом на участие в выборах президента на праймериз от НРП. Внутрипартийное голосование должно пройти 23 марта. До этого же дня управление губернатора провинции Стамбул ввело запрет на любые массовые акции, и до этого же дня Имамоглу будет под стражей. Имамоглу считают главным конкурентом будущего кандидата от партии власти на выборах. Голосование должно состояться в 2028 году. Оппозиция настаивает на необходимости проведения досрочных выборов. Эта же перспектива неофициально обсуждается и в правящей партии, где на данный момент теоретически рассматривают 2027 год для проведения досрочных выборов. И в этом случае Эрдоган сможет снова баллотироваться в президенты.