США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Гленну Беку, пишет РИА Новости.