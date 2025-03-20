Келлог: США хотят провести «непрямые переговоры» Москвы и Киева в Эр-Рияде

Соединенные Штаты Америки планируют провести в Саудовской Аравии переговоры между представителями России и Украины без прямого контакта сторон, и выяснить условия каждой для полного прекращения огня, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: “Хорошо, каковы ваши условия?”. Вы поворачиваетесь к другой стороне: “Каковы ваши условия?”», — описал он предполагаемый ход переговоров по мирному урегулированию конфликта.
Келлог назвал такой подход «челночной дипломатией». Ее целью является достижение полноценного прекращения огня, который может стать первым шагом к окончанию конфликта на Украине, отметил он.
Ранее помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что делегацию Москвы на консультациях экспертных групп с США по Украине возглавят советник главы ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин.
Ранее помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что делегацию Москвы на консультациях экспертных групп с США по Украине возглавят советник главы ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин.
Напомним, советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что договорился с Ушаковым о встрече технических групп в Эр-Рияде. Переговоры пройдут в ближайшие дни.