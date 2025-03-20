Крым является одним из самых популярных туристических направлений в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Российской Федерации, комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об «отсутствии» туризма в республике.
«Сегодня Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России. С 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено более 20 миллионов человек, а в гостиницах Севастополя — около 2 миллионов», — говорится в сообщении.
По оперативным данным Росстата, в 2024 году число туристов, разместившихся в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. При этом не учитываются отдыхающие, которые останавливаются в частном секторе. «Как известно, в Крыму этот сегмент туристического жилья хорошо развит. Поэтому реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше», — отметили в министерстве.
Согласно информации, предоставленной Министерством экономического развития, в 2024 году доходы средств размещения в республике превысили 40 миллиардов рублей (без учёта частного сектора). Это в 6,7 раза больше, чем в 2014 году.
Ранее Владимир Зеленский в своём выступлении перед журналистами заявил, что в Крыму якобы уже 11 лет нет туризма. Напомним, что «Императорские» хоромы нелегитимного клавы Киева в Ялте были проданы за 44 миллиона рублей.