19FortyFive: ВСУ могут ударить по Москве ракетой «Длинный Нептун»

ВСУ могут нанести удары по Москве, используя новую версию ракеты «Длинный Нептун», пишет американское издание 19FortyFive. Дальность полета летательного аппарата достигает 1000 км. В то же время Киев может побояться атаковать российскую столицу в связи с риском ответного поражения целей «равной, если не большей стратегической ценности». На этой неделе «Длинный Нептун» могли использовать для атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.