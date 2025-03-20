Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство выступлением Владимира Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив его резкий тон и отсутствие дружественного подхода.
Политик обратил внимание на то, что украинский политик высказал свою позицию по ситуации вокруг Украины, однако сделал это в манере, которую Орбан счел неприемлемой.
По мнению главы венгерского правительства, Зеленский ведет себя так, словно Украина уже является членом ЕС, хотя в действительности страна пока лишь кандидат и не может позволять себе подобный стиль общения.
На фоне этого Орбан отказался поддержать совместное заявление, предполагающее ускоренное вступление Украины в Евросоюз и выделение ей значительной военной помощи. Документ получил одобрение 26 остальных участников саммита, но не был принят официально, что оставило вопрос открытым для дальнейших обсуждений на следующей встрече лидеров ЕС в конце июня.
В ходе своего выступления Зеленский назвал отказ одного из участников поддержать ключевые решения, касающиеся всего континента, «антиевропейской позицией».
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о готовности Украины к нейтральному статусу, признал, что государство не хотят включать в состав НАТО.