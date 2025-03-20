Новый посол России в США Дарчиев в ближайшие дни поедет в Вашингтон

«Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться. Так как был туда назначен послом РФ», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».