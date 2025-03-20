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Новый посол России в США Дарчиев в ближайшие дни поедет в Вашингтон

Новый посол России в США Александр Дарчиев в скором времени отправится в Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Новый посол поедет в США совсем скоро.

Новый посол России в США Александр Дарчиев в скором времени отправится в Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в США: карьера, отношение к СВО, комментарий МИДа.

«Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться. Так как был туда назначен послом РФ», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Дарчиев займет пост после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Назначение нового посла было одобрено американской стороной.