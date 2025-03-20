«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала Захарова.
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, как Вашингтон будет управляться с ним — большой вопрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.