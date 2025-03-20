Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала Захарова.